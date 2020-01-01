Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как играют футболисты с похмелья. ВИДЕО
Истории Себастьяна Нигарта, Джермейна Пеннанта, Робина Фрайдея и Джеймса Уилсона
С наступившим Новым годом! Как самочувствие? Если не очень, то имейте в виду, что игроки в американский футбол советуют пить с похмелья текилу + изотоники.
Говорят, после такого коктейльчика с бодуна можно привести себя в норму и играть весь матч.
Читайте такжеКак забить 21 гол с похмелья
Сегодняшний выпуск будет посвящен именно этой теме - мы расскажем про футболистов с похмелья.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:120 ярдів
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...