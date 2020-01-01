Как играют футболисты с похмелья. ВИДЕО

С наступившим Новым годом! Как самочувствие? Если не очень, то имейте в виду, что игроки в американский футбол советуют пить с похмелья текилу + изотоники.

Говорят, после такого коктейльчика с бодуна можно привести себя в норму и играть весь матч.

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Сегодняшний выпуск будет посвящен именно этой теме - мы расскажем про футболистов с похмелья.