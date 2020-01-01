  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Как играют футболисты с похмелья. ВИДЕО
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как играют футболисты с похмелья. ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Истории Себастьяна Нигарта, Джермейна Пеннанта, Робина Фрайдея и Джеймса Уилсона

Как играют футболисты с похмелья. ВИДЕО
Новина українською

С наступившим Новым годом! Как самочувствие? Если не очень, то имейте в виду, что игроки в американский футбол советуют пить с похмелья текилу + изотоники.

Говорят, после такого коктейльчика с бодуна можно привести себя в норму и играть весь матч.

Читайте такжеКак забить 21 гол с похмелья

Сегодняшний выпуск будет посвящен именно этой теме - мы расскажем про футболистов с похмелья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия видео Джермейн Пеннант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
120 ярдів

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...