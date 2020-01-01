Агент Погба: Манчестер Юнайтед погубил бы даже Пеле, Мальдини и Марадону

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола выступил с острой критикой английского клуба.

"Проблема Погба - в "Манчестер Юнайтед". Это клуб, который потерял связь с реальностью.

Там нет спортивного проекта. Я бы никого туда не привел. Они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

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Полю нужны клуб и команда вроде той, что когда-то была в "Ювентусе", - сказал Райола La Repubblica.