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Агент Погба: Манчестер Юнайтед погубил бы даже Пеле, Мальдини и Марадону
Заявил об отсутствии у МЮ спортивного проекта
Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола выступил с острой критикой английского клуба.
"Проблема Погба - в "Манчестер Юнайтед". Это клуб, который потерял связь с реальностью.
Там нет спортивного проекта. Я бы никого туда не привел. Они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.
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Полю нужны клуб и команда вроде той, что когда-то была в "Ювентусе", - сказал Райола La Repubblica.
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
01.01.2020 в 14:03
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Инспектор ( )
01.01.2020 в 16:08
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simargl (Чернигов)
01.01.2020 в 17:19
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Просто Квашин (Харьков)
01.01.2020 в 17:39
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