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Агент Погба: Манчестер Юнайтед погубил бы даже Пеле, Мальдини и Марадону

Англия
(1 голосов)

Заявил об отсутствии у МЮ спортивного проекта

Агент Погба: Манчестер Юнайтед погубил бы даже Пеле, Мальдини и Марадону
Новина українською

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола выступил с острой критикой английского клуба.

"Проблема Погба - в "Манчестер Юнайтед". Это клуб, который потерял связь с реальностью.

Там нет спортивного проекта. Я бы никого туда не привел. Они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

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Полю нужны клуб и команда вроде той, что когда-то была в "Ювентусе", - сказал Райола La Repubblica.

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В статье: Пеле Диего Марадона Поль Погба Паоло Мальдини Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
01.01.2020 в 14:03
То Райола с Суркисом просто не пересекались))))...
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Инспектор ( )
01.01.2020 в 16:08
Когда пересекутся-Райола исчезнет
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simargl (Чернигов)
01.01.2020 в 17:19
Скорее пересечется тогда когда уже исчезнет . Суркис может только манишку от Погба купить у Райолы ... и то не факт , что насобирает бабла )))
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Просто Квашин (Харьков)
01.01.2020 в 17:39
Я бы тебя черниговский тролль скормил бы на мясо для собак Райолы...
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