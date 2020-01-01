Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 01.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс
"Арсенал" проваливает этот сезон с треском, занимая унизительно низкое место, хотя еще не все потеряно. От "Ман Юнайтед" целых семь очков отделяет "канониров" - это не мало, но не так уж и много. Если начать новый год с победы, дальше все может пойти намного лучше. Вот только захочет ли команда Сульшера давать такой шанс принципиальному сопернику?
Подробнее о матче Арсенал - Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Арсенал Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>
Телетрансляция на канале Setanta