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Арсенал - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 01.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Эмирейтс

Арсенал - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" проваливает этот сезон с треском, занимая унизительно низкое место, хотя еще не все потеряно. От "Ман Юнайтед" целых семь очков отделяет "канониров" - это не мало, но не так уж и много. Если начать новый год с победы, дальше все может пойти намного лучше. Вот только захочет ли команда Сульшера давать такой шанс принципиальному сопернику?

Подробнее о матче Арсенал - Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Арсенал Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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