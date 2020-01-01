Арсенал - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Арсенал" проваливает этот сезон с треском, занимая унизительно низкое место, хотя еще не все потеряно. От "Ман Юнайтед" целых семь очков отделяет "канониров" - это не мало, но не так уж и много. Если начать новый год с победы, дальше все может пойти намного лучше. Вот только захочет ли команда Сульшера давать такой шанс принципиальному сопернику?

Подробнее о матче Арсенал - Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Арсенал Лондон 22:00 Манчестер Юнайтед

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