АПЛ. Челси упускает победу над Брайтоном, Астон Вилла переигрывает Бернли

АПЛ. 21-й тур

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Хорошо начали гости, но не выдержали темп встречи. "Челси" выглядел неплохо, хоть и осторожничал, счет позволял играть не отряжать в атаки большие силы. После углового у ворот хозяев "чайки" отбивались неудачно, мяч попал к Аспиликуэте, который и добил круглого в сетку с трех метров. Умеют "синие" быть настойчивыми, но не всегда хотят.

Постепенно "Брайтон" пришел в себя и даже стал действовать все смелее, а "Челси" откровенно играл на удержание счета. Моментов у команды Поттера становилось все больше, а забить удалось настоящий шедевр. Джаханбакш только вышел на замену, успел почувствовать игру, и нанес решающий удар невероятной красоты - украшение матча и всего тура. Опять после углового в падении через себя пробил иранец 1:1.

Вновь вернуть себе преимущество лондонцы не смогли, да и времени было недостаточно. Вот так, "Челси" набирает важные очки в матчах с такими командами, как "Арсенал" (в прошлом туре), но теряет в поединках с середняками.

Стадион: Фалмер (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Брайтон - Челси 1:1

Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя, 33. Берн (Бернардо 22), 8. Биссума (Коннолли 46), 18. Муй (Джаханбахш 68), 24. Преппер, 46. Альсате, 7. Мопе, 11. Троссар.

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 15. Зума, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 19. Маунт (Ковачич 67), 22. Пулишич (Хадсон-Одои 66), 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Предупреждения: Данк 71, Мопе 90+1 - Зума 69, Ковачич 82, Джеймс 90+4

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Великолепный первый тайм провели бирмингемцы, "Астон Вилле" некуда отступать, позади только зона вылета. Судя по всему, команда Дина Смита не хочет возвращаться в Чемпионшип. Два гола от Уэсли и Грилиша помогли обеспечить хорошее преимущество гостям.

После перерыва "Бернли" показал, что является хозяином встречи, добавили в скорости подопечные Шона Дайча и даже забили один гол. После навеса Вествуда головой дальнюю штангу замкнул Вуд. Правда, этот мяч стал слабым утешением для "Бернли", поскольку отыграться хозяева так и не смогли.

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Астон Вилла 1:2

Голы: Вуд 80 - Уэсли 28, Грилиш 42

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор Ч., 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми Б., 26. Бардсли, 18. Вествуд, 10. Барнс (Родригес 46), 11. Макнил, 12. Брэди (Гудмундссон 46), 9. Вуд.

Астон Вилла: 13. Хитон, 3. Тейлор, 15. Конса, 24. Жильбер, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 11. Накамба, 17. Хассан-Трезеге, 9. Уэсли.

Предупреждения: Тарковски 60 - Тейлор 48