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АПЛ. Челси упускает победу над Брайтоном, Астон Вилла переигрывает Бернли

Англия
(2 голосов)

Команда Лэмпарда не самым удачным матчем начала новый год

АПЛ. Челси упускает победу над Брайтоном, Астон Вилла переигрывает Бернли
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АПЛ. 21-й тур

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Хорошо начали гости, но не выдержали темп встречи. "Челси" выглядел неплохо, хоть и осторожничал, счет позволял играть не отряжать в атаки большие силы. После углового у ворот хозяев "чайки" отбивались неудачно, мяч попал к Аспиликуэте, который и добил круглого в сетку с трех метров. Умеют "синие" быть настойчивыми, но не всегда хотят.

Постепенно "Брайтон" пришел в себя и даже стал действовать все смелее, а "Челси" откровенно играл на удержание счета. Моментов у команды Поттера становилось все больше, а забить удалось настоящий шедевр. Джаханбакш только вышел на замену, успел почувствовать игру, и нанес решающий удар невероятной красоты - украшение матча и всего тура. Опять после углового в падении через себя пробил иранец 1:1.

Вновь вернуть себе преимущество лондонцы не смогли, да и времени было недостаточно. Вот так, "Челси" набирает важные очки в матчах с такими командами, как "Арсенал" (в прошлом туре), но теряет в поединках с середняками.

Стадион: Фалмер (Брайтон энд Хоув)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Брайтон - Челси 1:1

Голы: Джаханбахш 84 - Аспиликуэта 10

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя, 33. Берн (Бернардо 22), 8. Биссума (Коннолли 46), 18. Муй (Джаханбахш 68), 24. Преппер, 46. Альсате, 7. Мопе, 11. Троссар.

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 15. Зума, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 19. Маунт (Ковачич 67), 22. Пулишич (Хадсон-Одои 66), 10. Виллиан, 9. Абрахам.

Предупреждения: Данк 71, Мопе 90+1 - Зума 69, Ковачич 82, Джеймс 90+4

АПЛ. Челси упускает победу над Брайтоном, Астон Вилла переигрывает Бернли - изображение 1

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Великолепный первый тайм провели бирмингемцы, "Астон Вилле" некуда отступать, позади только зона вылета. Судя по всему, команда Дина Смита не хочет возвращаться в Чемпионшип. Два гола от Уэсли и Грилиша помогли обеспечить хорошее преимущество гостям.

После перерыва "Бернли" показал, что является хозяином встречи, добавили в скорости подопечные Шона Дайча и даже забили один гол. После навеса Вествуда головой дальнюю штангу замкнул Вуд. Правда, этот мяч стал слабым утешением для "Бернли", поскольку отыграться хозяева так и не смогли.

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Астон Вилла 1:2

Голы: Вуд 80 - Уэсли 28, Грилиш 42

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор Ч., 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми Б., 26. Бардсли, 18. Вествуд, 10. Барнс (Родригес 46), 11. Макнил, 12. Брэди (Гудмундссон 46), 9. Вуд.

Астон Вилла: 13. Хитон, 3. Тейлор, 15. Конса, 24. Жильбер, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 11. Накамба, 17. Хассан-Трезеге, 9. Уэсли.

Предупреждения: Тарковски 60 - Тейлор 48

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Бернли
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