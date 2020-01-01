Скандал с VAR в Англии. Судья зафиксировал офсайд по поднятой пятке игрока

В Англии сегодня играют матчи 21-го тура АПЛ.

В одном из поединков, в котором "Бернли" проиграл дома "Астон Вилле" (1:2), приключился небольшой скандал с VAR.

В одном из эпизодов судья после просмотра VAR отменил гол "вилланов", и формально, наверное, он был прав.

Вот только британским журналистам, как и болельщикам, не понравилось столь правильное судейство, так как офсайд был определен по поднятой пятке игрока.