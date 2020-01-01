Англия
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Скандал с VAR в Англии. Судья зафиксировал офсайд по поднятой пятке игрока
Формально, судья был прав
В Англии сегодня играют матчи 21-го тура АПЛ.
В одном из поединков, в котором "Бернли" проиграл дома "Астон Вилле" (1:2), приключился небольшой скандал с VAR.
В одном из эпизодов судья после просмотра VAR отменил гол "вилланов", и формально, наверное, он был прав.
Вот только британским журналистам, как и болельщикам, не понравилось столь правильное судейство, так как офсайд был определен по поднятой пятке игрока.
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Комментарии (9)
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adidas77 (Cумы)
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adidas77 (Cумы)
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jmen2986 (Kiev)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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Инспектор ( )
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Lion Killer (Львів)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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Spokoyno (Киев)
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