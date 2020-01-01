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Скандал с VAR в Англии. Судья зафиксировал офсайд по поднятой пятке игрока

Англия
(1 голосов)

Формально, судья был прав

Скандал с VAR в Англии. Судья зафиксировал офсайд по поднятой пятке игрока
Новина українською

В Англии сегодня играют матчи 21-го тура АПЛ.

В одном из поединков, в котором "Бернли" проиграл дома "Астон Вилле" (1:2), приключился небольшой скандал с VAR.

В одном из эпизодов судья после просмотра VAR отменил гол "вилланов", и формально, наверное, он был прав.

Вот только британским журналистам, как и болельщикам, не понравилось столь правильное судейство, так как офсайд был определен по поднятой пятке игрока.

Скандал с VAR в Англии. Судья зафиксировал офсайд по поднятой пятке игрока - изображение 1
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Бернли
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Комментарии (9)
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adidas77 (Cумы)
01.01.2020 в 19:04
"Я перестал праздновать забитые голы"Юрген Клопп о системе ВАР
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0
0
adidas77 (Cумы)
01.01.2020 в 19:00
Маразм крепчал....
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0
0
jmen2986 (Kiev)
01.01.2020 в 18:25
Сегодня пятка завтра пися
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.01.2020 в 17:59
Арбитр поступил правильно! И не нужно кивать на .... поднятая пятка, голова на газоне и ухо залезло в офсайд или наоборот, атакующая сторона на два сантиметра была ближе к воротам, чем ухо защищающегося игрока и лежащего на газоне...Офсайд есть офсайд!
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+2
0
avatar
Инспектор ( )
01.01.2020 в 18:18
Соглашаюсь, иначе до маразма дойдём
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+1
0
Lion Killer (Львів)
01.01.2020 в 17:39
Похибка має бут зменшена, які міліметри. Та й взагалі футбол втрачає свою привабливість через ВАР
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+1
-1
adidas77 (Cумы)
01.01.2020 в 19:04
"Я перестал праздновать забитые голы"Юрген Клопп о системе ВАР
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.01.2020 в 17:34
Что нах*й за бред??? Они там уже совсем е**нулись?
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
01.01.2020 в 16:55
Та п'ята проти п'яти то не так вже і жахливо Просто техніка дозволяє і міліметри міряти, хоч це навряд чи передбачалося!
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+1
0

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