Отличное начало года. Эффектная бисиклета, которая украла у Челси победу над Брайтоном. ВИДЕО

Новый 2020-й год в Английской Премьер-лиге открывают матче 21-го тура. В первом из них - между "Брайтоном" и "Челси" - зрители увидели настоящий шедевр. Иранский полузащитник Алиреза Джаханбахш сравнял счет в матче на 84-й минуте ударом в падении через себя. Интересно, что для иранца - это первый гол в АПЛ. В "Брайтон" он перешел в 2018-м из АЗ, за который в Эредивизии забил почти 40 голов в течение трех сезонов.

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