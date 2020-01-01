Челси в прошлом сезоне понес убытки в размере почти 100 млн фунтов

Лондонский "Челси" отчитался о крупном убытке за прошлый сезон, который составил 96,6 млн фунтов (около $128 млн), сообщает официальный сайт "синих".

Этот убыток, который рассчитан с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года, связан с тем, что клуб не смог обеспечить себе место в Лиге чемпионов, а также выплатой компенсации за увольнение тренера Антонио Конте и большими затратами на трансферы.

Примечательно, что за этот же сезон команда заработала 446.7 млн. фунтов.

Напомним, что "Челси" после 20 туров Премьер-лиги идет на четвертом месте, опережая "МЮ" на четыре очка и на шесть отставая от идущего третьим "Ман Сити".