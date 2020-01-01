Мойес получит от Вест Хэма солидный бонус, если сумеет удержать команду от вылета

В контракте нового главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, который возглавил команду на этой неделе, прописан дополнительный финансовый пункт.

По информации Daily Mail, Мойес получит бонус в размере 2 млн фунтов, если сможет удержать команду от вылета из АПЛ по итогам сезона.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ "молотобойцы" занимают 18-е место в турнирной таблице.