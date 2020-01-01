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Мойес получит от Вест Хэма солидный бонус, если сумеет удержать команду от вылета

Англия
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Финансовый аспект, куда же без него

Мойес получит от Вест Хэма солидный бонус, если сумеет удержать команду от вылета
Новина українською

В контракте нового главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, который возглавил команду на этой неделе, прописан дополнительный финансовый пункт.

По информации Daily Mail, Мойес получит бонус в размере 2 млн фунтов, если сможет удержать команду от вылета из АПЛ по итогам сезона.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ "молотобойцы" занимают 18-е место в турнирной таблице.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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