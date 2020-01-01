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Мойес получит от Вест Хэма солидный бонус, если сумеет удержать команду от вылета
Финансовый аспект, куда же без него
В контракте нового главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, который возглавил команду на этой неделе, прописан дополнительный финансовый пункт.
По информации Daily Mail, Мойес получит бонус в размере 2 млн фунтов, если сможет удержать команду от вылета из АПЛ по итогам сезона.
Напомним, что в текущем сезоне АПЛ "молотобойцы" занимают 18-е место в турнирной таблице.
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