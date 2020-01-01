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Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренеров Саутгемптона

Англия
(1 голосов)

Жозе в своем репертуаре

Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренеров Саутгемптона
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который может этапировать публику, "отличился" в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

Португалец получил предупреждение на 77-й минуте игры за то, что подглядывал в блокнот тренеров "святых".

Арбитр Майкл Дин показал Моуриньо желтую карточку.

"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем (очевидно, тренером "Саутгемптона" - прим)", - прокомментировал после матча эпизод Жозе.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон"
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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
01.01.2020 в 21:35
команда програє,але весь вечір на манежі моур
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