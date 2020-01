Моуриньо получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренеров Саутгемптона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который может этапировать публику, "отличился" в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

Португалец получил предупреждение на 77-й минуте игры за то, что подглядывал в блокнот тренеров "святых".

Арбитр Майкл Дин показал Моуриньо желтую карточку.

"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем (очевидно, тренером "Саутгемптона" - прим)", - прокомментировал после матча эпизод Жозе.

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics ???? pic.twitter.com/3yHJWJK80P