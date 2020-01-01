АПЛ. Манчестер Сити справляется с Эвертоном, Вест Хэм расправляется с Борнмутом

АПЛ. 21-й тур

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Победа хозяев вполне могла быть и более уверенной, но этот сезон дается "Ман Сити" сложнее, чем два чемпионских предыдущих. Удержаться на вершине всегда сложнее, чем добраться на эту самую вершину. Уже на 12-й минуте "горожане" забили гол усилиями Конселу, но затем арбитр пересмотрел видеоповтор, увидел офсайд и взятие ворот отменил. Затем Марез заработал пенальти, но снова судья после просмотра ВАР пересмотрел свое решение.

Казалось бы, все против команды Гвардиолы, не удавалось реализовать свои моменты, еще и "Эвертон" стал более внимательно действовать в обороне. Во втором тайме начала сказываться усталость, зато свежим выглядел Жезус. После разрезающего паса Гюндогана Габриэль элегантно обыграл защитника и пробил в дальний угол. А потом Марез выдал отменную передачу на Жезуса и бразилец классно пробил в нижний ближний угол.

"Ириски" совсем не выглядели мальчиками для битья, а при счете 0:2 все смелее стали переходить центр поля и проводить острые атаки. Очень неплохо выглядит ливерпульский клуб при Анчелотти, хотя и не хватает еще класса команде. "Эвертону" удалось забить один мяч, вернуть интригу - ошибся Браво при вводе мяча в игру, защитники не подстраховали и Ришарлисон отыграл один мяч.

На большее гостей не хватило, хотя конец встречи получился достаточно напряженным. Таким образом, "Ман Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль" и "Лестер", а "Эвертон" остается в середине турнирной таблицы, при этом положение "ирисок" совсем не выглядит безнадежным.

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ман Сити - Эвертон 2:1

Голы: Жезус 51, Жезус 58 - Ришарлисон 71

Манчестер Сити: 1. Браво, 22. Менди Б., 50. Гарсия Э., 27. Канселу, 16. Родри, 17. де Брюйне, 47. Фоден (Д. Силва 83), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 9. Габриэл Жезус, 26. Марез (Стерлинг 90+3).

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 12. Динь, 19. Сидибе Дж., 23. Коулмэн (Уоткотт 59), 13. Мина, 8. Делф, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (М. Кин 66), 20. Бернард, 7. Ришарлисон.

Предупреждения: Мина 30, Делф 69, Дэвис 79, Калверт-Льюин 86

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На удивление легко "молотобойцы" разобрались с довольно крепким, хотя и не безгрешным, как показал матч, "Борнмутом". Мойес сразу дает результат, а вот что будет дальше интересно посмотреть. В 21-м туре "Вест Хэм" показал свой потенциал на примере первого гола - Снодграсс здорово обыграл двух защитников и выдал пас на Нобла, тот пробил и рикошетом от защитника мяч залетел в сетку.

Быстрый гол раскрепостил хозяев и они провели еще несколько содержательных комбинаций. Второй мяч залетел в сетку снова после атаки правым флангом, паса в центр (в этот раз в штрафную) и ударом в падении от Алле. Затем Нобл реализовал пенальти и гости совсем поникли.

Конечно, по привычке "Борнмут" еще проводил выпады, некоторые довольно неплохие, но забивала в матче только лондонская команда. Андерсон воспользовался пасом от Райса метров на 50, вышел один на один с голкипером и реализовал шанс. 4:0 - самая убедительная победа "Вест Хэма" в сезоне, которая позволит команде Ярмоленко отдалиться от зоны вылета. А там через неделю-другую должен выздороветь украинец, который поможет своей команде.

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Борнмут 4:0

Голы: Нобл 17, Алле 26, Нобл 34 (пен.), Ф. Андерсон 67

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 21. Огбонна, 8. Ф. Андерсон, 11. Снодграсс, 16. Нобл, 18. Форнальс, 24. Фредерикс, 41. Райс, 22. Алле.

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 2. Фрэнсис, 3. С. Кук, 21. Рико (Станислас 46), 33. Мефем, 4. Гослинг, 8. Лерма, 16. Кук, 9. Соланке, 13. К. Уилсон, 22. Х. Уилсон (Фрэйзер 46).

Предупреждения: Рико 23

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"Канарейкам" победа необходима, как воздух, "Норвич" был близок к успеху, но не удержал преимущество в один мяч. Проблем у команды Дэниела Фэрки больше, чем достаточно, последнее место в турнирной таблице и понимание того, что в ближайшее время выбраться со дна не получится. "Кристал Пэлас" крепкий середняк, который ставит задание борьбы за еврокубки, возможно, ничья с "орлами" поможет "канарейкам" поверить в себя.

Стадион: Карроу Роуд (Норидж)

Норвич - Кристал Пэлас 1:1

Голы: Кантвелл 4 - Уикхэм 87

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 3. Байрэм, 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 23. Маклин, 8. Вранчич, 14. Кантуэлл (Эрнандес 78), 27. Тетти, 17. Буэндия, 22. Пукки (Штайперманн 82).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 12. Сако (Куяте 46), 34. Келли (Пиррик 83), 44. Ридевалд, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 7. Майер (Уикхэм 60), 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Предупреждения: Циммерманн 42, Эронз 74, Хэнли 76, Штайперманн 83