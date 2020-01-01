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Гвардиола о Boxing Day: Этот период сезона очень тяжелый, но мы выступили отлично

Англия
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Горожане одолели ирисок

Гвардиола о Boxing Day: Этот период сезона очень тяжелый, но мы выступили отлично
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных над "Эвертоном" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ.

"Мы играли великолепно, поэтому я очень рад за ребят. Этот период сезона очень тяжелый, но мы отлично выступили и по-прежнему дышим "Лестеру" в спину.

Когда вы находитесь далеко от первой позиции, иногда можно сдаться, но мы никогда не сдаемся. Мы должны продолжать верить. К тому же, у нас есть Кубок Англии и Кубок английской лиги. Другие команды из лидирующей группы потеряли очки, так что это победа становится ещё более важной", — цитирует Гвардиолу BBC.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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