Моуриньо: Я недоволен, так как VAR проигнорировал эпизод с пенальти

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо остался недоволен судейством в матче 21-го утра АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

"Я недоволен, так как VAR проигнорировал эпизод с пенальти. Они не захотели анализировать эпизод, когда пенальти был, в то время как анализировали момент, когда пенальти не было.

Какой в этом смысл, если вы не хотите анализировать веские поводы для пенальти, но разбираете те, которые точно на пенальти не тянут", – сказал португалец в интервью BT Sport.