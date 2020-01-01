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Моуриньо: Я недоволен, так как VAR проигнорировал эпизод с пенальти

Англия
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У Жозе есть претензии к VAR

Моуриньо: Я недоволен, так как VAR проигнорировал эпизод с пенальти
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо остался недоволен судейством в матче 21-го утра АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1).

"Я недоволен, так как VAR проигнорировал эпизод с пенальти. Они не захотели анализировать эпизод, когда пенальти был, в то время как анализировали момент, когда пенальти не было.

Какой в этом смысл, если вы не хотите анализировать веские поводы для пенальти, но разбираете те, которые точно на пенальти не тянут", – сказал португалец в интервью BT Sport.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон"
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