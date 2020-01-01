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Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0. Первая победа Артеты, или Все надежды канониров
Непростая, но убедительная победа лондонцев, которая позволят команде Артеты надеяться на лучшее
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Арсенал Лондон - Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Пепе 8, Папастатопулос 42
Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 23. Луис, 31. Колашинац (Сака 69), 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака Г., 10. Озил, 9. Ляказетт (Гендузи 82), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Нельсон 63).
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 21. Джеймс (Перейра 58), 29. Ван-Биссака, 31. Матич (Мата 81), 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд, 14. Лингард (Гринвуд 58).
Предупреждения: Колашинац 3, Сака 83