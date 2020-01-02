Пушки разразились залпом. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Первый день года подарил нам матч, который еще несколько лет назад имел статус всеанглийского футбольного дерби. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2020 года, поединок "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" представляет собой битву команд, неуверенно стучащихся в двери ТОП-4. Хозяева продемонстрировали более содержательную игру: разница в счете была достигнута еще в первом тайме благодаря наигранным комбинациям и качественным открываниям за спину противника. Во второй половине встречи инициативой владели манкунианцы, но Артета сумел засушить игру и сохранить преимущество.

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Пепе (8), Папастатопулос (42)