  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пушки разразились залпом. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушки разразились залпом. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Канониры" достаточно уверенно одолели "красных дьяволов"

Пушки разразились залпом. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Первый день года подарил нам матч, который еще несколько лет назад имел статус всеанглийского футбольного дерби. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2020 года, поединок "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" представляет собой битву команд, неуверенно стучащихся в двери ТОП-4. Хозяева продемонстрировали более содержательную игру: разница в счете была достигнута еще в первом тайме благодаря наигранным комбинациям и качественным открываниям за спину противника. Во второй половине встречи инициативой владели манкунианцы, но Артета сумел засушить игру и сохранить преимущество.

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Пепе (8), Папастатопулос (42)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...