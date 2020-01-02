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"Я был груб с идиотом". Моуриньо объяснил свой горчичник и рассказал, что название VAR нужно изменить

Англия
(2 голосов)

Жозе не любит проигрывать

"Я был груб с идиотом". Моуриньо объяснил свой горчичник и рассказал, что название VAR нужно изменить
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение "Саутгемптону" в рамках 21-го тура АПЛ. Слова португальца приводят BBC, Sky Sports и ESPN.

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"Мне кажется, что название VAR нужно изменить. Видеоассистент рефери? Это неправда. Давайте так: видеорефери, ведь они сами себе судьи. Иногда кажется, что арбитры на поле – ассистенты, а не наоборот. Ключевые решения принимают люди, которые сидят в других комнатах. Сегодня были приняты неправильные решение в эпизодах с Кейном и Алли".

"Ндомбеле? Он всегда травмирован. Играет с повреждением один матч, на следующей неделе снова получает травму, играет и этот поединок с повреждением. Это большая проблема, когда футболист отлично выглядит в одном матче, как с "Норвичем", но не готов к следующему. Не думаю, что проблемы Кейна с подколенным сухожилием слишком серьезные, но нужно понимать, что Гарри редко отдыхает. Сейчас тяжело сказать что-то определенное".

"Желтая карточка? Да, я был груб с тем парнем на скамейке и я заслужил наказание, но я имел повод для этого поступка. О причинах я вам не расскажу. Скажу так: я был груб, но я был груб с идиотом".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) VAR Танги Ндомбеле
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
02.01.2020 в 10:08
такого ідійота як мавр ще пошукати. пс він ще нашого суддівства не бачив
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