  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Игра Арсенала улучшается, но еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Игра Арсенала улучшается, но еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности

Англия
(1 голосов)

Микель – залог быстрого прогресса?

Артета: Игра Арсенала улучшается, но еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности
Новина українською

Новый менеджер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (2:0) в рамках 21-го тура АПЛ. Слова испанца приводят BT Sport и Sky Sports.

Читайте такжеАрсенал - Манчестер Юнайтед 2:0. Первая победа Артеты, или Все надежды канониров

"Я испытываю невероятные эмоции, счастлив и горд. Причина простая: мои ребята показали классную игру. Первый тайм был лучше второго. У нас было много шансов, чтобы убить интригу раньше. Конечно, после перерыва физика просела, но самоотдача и желание были запредельными. Спасибо болельщикам за атмосферу! Надеюсь, сегодня мы дали им повод для гордости".

"Я стараюсь помогать своим игрокам, выстраивать структуру. Но и они должны реализовывать наши договоренности – я доволен тем, что сейчас они это делают, сегодня они все выполнили. Игра "Арсенала" улучшается, но у нас еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности. Хорошо, что ребята готовы биться друг за друга".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...