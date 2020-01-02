Артета: Игра Арсенала улучшается, но еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности

Новый менеджер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (2:0) в рамках 21-го тура АПЛ. Слова испанца приводят BT Sport и Sky Sports.

"Я испытываю невероятные эмоции, счастлив и горд. Причина простая: мои ребята показали классную игру. Первый тайм был лучше второго. У нас было много шансов, чтобы убить интригу раньше. Конечно, после перерыва физика просела, но самоотдача и желание были запредельными. Спасибо болельщикам за атмосферу! Надеюсь, сегодня мы дали им повод для гордости".