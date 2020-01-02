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Артета: Игра Арсенала улучшается, но еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности
Микель – залог быстрого прогресса?
Новый менеджер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (2:0) в рамках 21-го тура АПЛ. Слова испанца приводят BT Sport и Sky Sports.
"Я испытываю невероятные эмоции, счастлив и горд. Причина простая: мои ребята показали классную игру. Первый тайм был лучше второго. У нас было много шансов, чтобы убить интригу раньше. Конечно, после перерыва физика просела, но самоотдача и желание были запредельными. Спасибо болельщикам за атмосферу! Надеюсь, сегодня мы дали им повод для гордости".
"Я стараюсь помогать своим игрокам, выстраивать структуру. Но и они должны реализовывать наши договоренности – я доволен тем, что сейчас они это делают, сегодня они все выполнили. Игра "Арсенала" улучшается, но у нас еще есть проблемы с сохранением уровня интенсивности. Хорошо, что ребята готовы биться друг за друга".
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