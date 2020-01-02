Сульшер – о поражении Арсеналу: МЮ действовал неплохо в течение первых 10 минут

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал результат гостевой встречи с участием своей команды в рамках 21-го тура АПЛ – "красные дьяволы" уступили "канонирам" 2:0. Слова норвежца приводит BBC Sport.

"Я думаю, что мы начали игру на хорошем уровне, у нас было 2-3 действительно хороших контратаки в первые 10 минут встречи – в этот период мы действовали неплохо. Игрокам "МЮ" не повезло с завершением атак и последним пасом. После того, как игра успокоилась, мы пропустили, почувствовали давление, а хозяева получили заряд энергии, действовали более агрессивно, хорошо возвращали себя мяч. Возможно, у нас была какая-то усталость в головах".