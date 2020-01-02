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"Его люди советуют пойти на операцию". Сульшер рассказал о новой травме Погба и сроках восстановления

Англия
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После столь долгого отсутствия тяжело верить в "рок лазарета", но другого не остается…

"Его люди советуют пойти на операцию". Сульшер рассказал о новой травме Погба и сроках восстановления
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Менеджер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии хавбека команды Поля Погба – полузащитник получил новое повреждение и ощущает дискомфорт в голеностопе. В заявку на поединок с "Арсеналом" игрок не попал. Информацию приводит Sky Sports и ESPN.

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"Возможно, француз пропустит 3-4 недели, я не знаю. Его люди советуют ему сделать операцию – и он вполне может пойти на этот шаг. Его потеря – большой удар для нас. Конечно же, я рассчитываю на то, что он не покинет команду зимой. Надеюсь, МакТоминэй и Погба вернутся как можно скорее, но сейчас я счастлив с Матичем и Фредом".

Напомним, ранее 26-летний Погба пропустил весь октябрь и ноябрь вследствие травмы. В процессе восстановления он успел заболеть, теперь же появились новости о новом повреждении. В декабре француз сыграл 2 поединка, в обоих он появлялся на поле вследствие замены. В рамках текущего сезона АПЛ в активе у Поля 7 матчей (2 голевых передачи).

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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