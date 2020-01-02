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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 2 января, начало встречи в 22:00
Конкуренты "Ливерпуля" уже выиграли свои матчи 21-го тура, впрочем, никакого психологического давления мерсисайдцы не должны ощущать, поскольку отрыв от "Лестера" в десять очков достаточно комфортный. К тому же команда Клоппа уже доказывала свою стойкость и уверенность в собственных силах. Единственное, что может помешать лидеру добыть очередную победу, так это недооценка соперника. "Шеффилд Юнайтед" хоть и дебютант Премьер-лиги, но идет близко к лидирующей группе и имеет в своей коллекции несколько скальпов грандов.
АПЛ. 21-й тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Ливерпуль 22:00 Шеффилд
Календарь у "клинков" на боксинг-дей невероятно сложный - 29 декабря "Шеффилд" проиграл "Ман Сити" (0:2), а в начале нового года команду ждет "Ливерпуль". При этом команда Криса Уилдера доказывала, что готова к любым испытаниям, а из грандов "Юнайтед" в этом сезоне уже обыгрывал "Арсенал" (1:0) и играл вничью с "Челси" (2:2).
С "Ливерпулем" дебютант также уже встречался в первом круге чемпионата. В сентябре прошлого года мерсисайдцы добыли тяжелейшую победу 1:0. Вейналдум забил на 70-й минуте. Эти соперники встречались еще в сезоне 2006/07, тогда на своем поле "красные" разгромили "клинков" 4:0, а в Шеффилде была зафиксирована ничья 1:1.
- Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.
Великолепный темп набрали подопечные Клоппа и показывают невероятно интересную игру, добиваясь результатов – 19 побед и всего одна ничья в 20 первых матчах АПЛ 2019/20. Но спад все равно будет у "Ливерпуля", сам Юрген Клопп говорил, что невозможно такую длинную дистанцию чемпионата пройти на одном дыхании. Вопрос только – когда будет спад у лидера? Пока готовность мерсисайдцев не вызывает сомнений. Прогноз: победа хозяев 2:0.