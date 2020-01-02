Клопп – о боязни Ливерпуля проиграть, сравнениях с Арсеналом, VAR и ногтях форвардов в офсайде

Менеджер "Ливерпуля" ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции перед поединком с "клинками". "Красные" победили в 18 матчах АПЛ из 19 (ничья с "МЮ"). Беспроигрышная серия достигла 36 встреч, теперь мерсисайдцев часто сравнивают с "непобедимым" "Арсеналом" Венгера в сезоне 2003/04 (49 матчей без поражений). Слова немца приводит Liverpool Echo.

"Мы не боимся проиграть. Знаем, что есть один из трех возможных результатов. Можно выиграть, проиграть или сыграть вничью. Я обеспокоен другими вещами, легкой жизни точно нет. Не уверен, что Арсен Венгер в свое время думал о том, что они точно выиграют каждый свой следующий матч. Было бы очень классно, если бы я знал расклад перед каждой встречей. "Ливерпуль" не боится проиграть".

"Если вы спросите меня про травмы, то я отвечу, что Фабиньо, Шакири и Ловрен еще не готовы вернуться. Минамино вчера немного потренировался. Скорее всего, он сыграет с "Эвертоном". Меня радует, что его английский язык в полном порядке, но я был удивлен, что он отлично владеет немецким. Такуми способен сыграть на разных позициях – надеюсь, фанаты дадут ему время. Не думаю, что мы будем еще выходить на трансферный рынок этой зимой – есть чем заняться. Все остальные в хороших кондициях, даже несмотря на наш сложный график".