Ливерпуль интересуется двумя игроками Норвича

"Ливерпуль" интересуется двумя футболистами "Норвич Сити", сообщает Liverpool Echo со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, в сферу интересов мерсисайдцев попали защитник Джамаль Льюис и полузащитник Эмилиано Буэндия.

Отмечается, что в Льюисе красные видят идеального кандидата на роль сменщика Эндрю Робертсона. При этом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не намерен спешить с приобретением игроков и планирует подождать до летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги. В свою очередь 23-летний Буэндия провёл 21 встречу и отметился 7 результативными передачами.