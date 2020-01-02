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Карло Анчелотти: Манчестер Сити провёл отличный матч

Англия
(2 голосов)

Наставник ирисок прокомментировал результат матча с Манчестер Сити

Карло Анчелотти: Манчестер Сити провёл отличный матч
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (1:2).

"Честно говоря, "Манчестер Сити" провёл отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре вплоть до финального свистка. В конце концов "Сити" заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верные решения. Во втором тайме мы продемонстрировали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжёлая игра с "Ливерпулем", и нам нужно сохранить настрой", — приводит слова Анчелотти BBC.

"Манчестер Сити" набрал 44 очка, чемпионы Англии занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков. При этом "красные" провели на два матча меньше. "Эвертон" с 25 очками располагается на 10-м месте.

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В статье: Карло Анчелотти Манчестер Сити Эвертон (Англия)
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