Обамеянг опроверг слухи об уходе из Арсенала

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой он может покинуть клуб в зимнее или летнее трансферное окно.

"Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на сто процентов здесь", — приводит слова Обамеянга RMC Sport.

Обамеянг перешёл в "Арсенал" в январе 2018 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 64 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 21 матчей английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов (1 – с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые карточки.