Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ назвал приоритетные цели на зимнее трансферное окно
Манкунианцам нужен игрок Лестера и Астон Виллы
Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с приоритетными целями на зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.
В первую очередь "красные дьяволы" хотят заполучить полузащитника "Лестер Сити" Джеймса Мэддисона и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.
В нынешнем сезоне Мэддисон забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
В свою очередь Грилиш записал в свой актив 8 голов и 6 результативных передач в 21 встрече за "Астон Виллу" во всех турнирах.
"Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.