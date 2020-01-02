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МЮ назвал приоритетные цели на зимнее трансферное окно

Англия
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Манкунианцам нужен игрок Лестера и Астон Виллы

МЮ назвал приоритетные цели на зимнее трансферное окно
Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с приоритетными целями на зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.

В первую очередь "красные дьяволы" хотят заполучить полузащитника "Лестер Сити" Джеймса Мэддисона и хавбека "Астон Виллы" Джека Грилиша.

В нынешнем сезоне Мэддисон забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

В свою очередь Грилиш записал в свой актив 8 голов и 6 результативных передач в 21 встрече за "Астон Виллу" во всех турнирах.

"Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джек Грилиш Лестер Сити Астон Вилла Джеймс Мэддисон
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