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Заа - главная трансферная цель Челси

Англия
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Игрок может пополнить ряды синих

Заа - главная трансферная цель Челси
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Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард определил ивуарийца как главную трансферную цель на январское трансферное окно. Лондонский клуб оценивает 27-летнего игрока в более чем € 80 млн. "Челси" готов включить в сделку одного из своих нападающих. И одним из них может стать французский форвард Оливье Жиру, который хочет покинуть команду уже в январе.

Уилфрид Заа принял участие в 21 матче в этом сезоне английской Премьер-лиги. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара забил три гола и стал автором трёх результативных передач.

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В статье: Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон) Челси
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