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Фердинанд: Сейчас Озил наслаждается тренировками

Англия
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Экс-футболист МЮ верит, что команда сможет прибавить

Фердинанд: Сейчас Озил наслаждается тренировками
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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлением об игре полузащитника "Арсенала" Месута Озила в матче 21-го тура чемпионата Англии с "красными дьяволами" (2:0).

"Посмотрите на результат матча с точки зрения Озила. По-моему, я впервые за 18 месяцев увидел его улыбающимся. Должно быть, сейчас он наслаждается тренировками. "Арсенал" показал себя очень дисциплинированно. Мы давно не видели такую команду. В этом матче я увидел структуру, которая позволяет игрокам чувствовать себя уверенными. Они показали себя быстрее и сильнее обычного. Потому что, когда вы не верите в своего тренера, это сказывается на команде. Возможно, Артета разговаривал с отдельными игроками", — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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В статье: Месут Озил Рио Фердинанд Арсенал (Лондон) Микель Артета
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