Основной защитник Арсенала может пропустить порядка девяти месяцев

В матче против "Челси", тяжелую травму получил защитник "Арсенала" Каллум Чемберс. Есть вероятность, что текущий сезон для него завершен.

По данным официального сайта клуба, он пропустит от шести до девяти месяцев. Он разорвал крестообразную связку колена. Сегодня он был успешно прооперирован.

В текущем сезоне Чемберс провел 16 матчей, в которых стал автором одного гола.