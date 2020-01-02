Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:0. Победа имени Салаха и Мане

"Ливерпуль" напоминает скоростной поезд, настоящий экспресс или тяжелогрузный локомотив, который набрал скорость в начале пути (начале сезона), а теперь мчит без остановок и препятствий к своей цели. Может показаться, что по инерции движется "красная молния" Юргена Клоппа, отчасти так оно и есть, но и сбить с верной дороги, дезориентировать, тем более, остановить мерсисайдцев - невозможно. Сейчас невозможно.

И "клинкам" не удалось ничего сделать с лидером, при все очевидном старании. После одной из первых атак, которая прошла левым флангом Робертсон прострелил на Салаха, который опередил защитника и замкнул пас из центральной зоны. Залог успеха "Ливерпуля" оказался в том, что каждый раз на шаг быстрее были хозяева, в борьбе за мяч оказывались первыми и превосходили гостей в скорости - не всегда, но в ключевых моментах.

Ландстрем, казалось, вернул интригу в противостояние, но его точный удар не засчитали после очевидного офсайда. Серьезное преимущество "красных" негативным образом сказывалось на "Шеффилде", простепенно команда Уалдера подсела и не решалась на контратаки, настоящие содержательные контратаки. А у "Ливерпуля" могли забивать Салах и Вейналдум, немного им не хватило точности, вернее голкипер сыграл блестяще.

Заметен был и Мане, хотя Садио часто приходилось отходить назад в поисках мяча, однако во втором тайме партнеры стали его замечать и снабжать передачами. Решающий мяч придумал сенегалец, по флангу он промчался, обыгрался с Салахом, выскосл на свидание с голкипером и пробил. Отправить мяч в сетку с первого раза не удалось, но со второй попытки самый расторопный в игре Мане поразил-таки цель.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Шеффилд 2:0

Голы: Салах 4, Мане 65

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане (Ориги 78), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 17. Макголдрик, 22. Муссе