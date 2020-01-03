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Идеальный дебют. Руни вывел Дерби на поле с капитанской повязкой и отдал результативный пас

Англия
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Идеальный дебют. Руни вывел Дерби на поле с капитанской повязкой и отдал результативный пас
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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сыграл свой первый поединок за "баранов" – сейчас "Дерби Каунти" выступает в рамках Чемпионшипа. Лучший бомбардир в истории "трех львов" вышел против "Барнсли" с отличительным знаком на плече.

Уэйн исполняет обязанности играющего ассистента главного тренера команды Филлипа Коку. В 26-м туре первенства он отыграл весь поединок против "красных" в полузащите, оформив голевую передачу со стандарта. Гол на счету Мариотта.

"Барнсли" удалось сравнять цифры на табло, но Мартин Вагхорн вновь вывел "Дерби" вперед, после чего счет уже не менялся – 2:1. Перед Уэйном Руни будет стоять задача помочь клубу подняться выше в турнирной таблице Чемпионшипа – на данный момент, коллектив располагается на 17-й строчке.

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В статье: Уэйн Руни Филлип Коку Чемпионшип Дерби Каунти Барнсли
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