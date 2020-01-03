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Год без поражений. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Кто сможет остановить "красных"?

Год без поражений. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
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Начнем с цифр: мерсисайдцы не проигрывают в АПЛ уже год (32 победы, 5 ничьих). Последнее поражение Клоппу нанес Гвардиола (1:2). Интересно, что "красные" смогли повторить рекорд "горожан", набрав 58 очков в 20 поединках чемпионата. Теперь подойдем ближе к матчу с "Шеффилдом", но, вновь не отдаляясь от "Сити": "Ливерпуль "отдал 874 точных передачи во вчерашней встрече, за 16 лет больше пасовали только "небесно-голубые" (902, 905 и 942). Если говорить про эмоции от матча с "клинками", то хозяева вновь спокойно и методично взяли 3 зачетных пункта в очередном поединке АПЛ, не затрачивая колоссальных усилий. Коллектив Юргена по-прежнему имеет отрыв от "Лестера" в 13 очков – в распоряжении "красных" есть матч в запасе.

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед".

Ливерпуль. "Энфилд".

"Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед" 2:0

Голы: Салах (4), Мане (65)

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В статье: Ливерпуль Шеффилд Юнайтед
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