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Клопп – о беспроигрышной серии Ливерпуля: Наш Новый год начнется в конце мая

Англия
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Философ Юрген

Клопп – о беспроигрышной серии Ливерпуля: Наш Новый год начнется в конце мая
Новина українською

Менеджер "мерсисайдцев" Юрген Клопп прокомментировал беспроигрышную серию команды длиною в год после победы над "Шеффилд Юнайтед" в 21-м туре АПЛ (2:0). Цитирует немца ВВС.

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"Это положительно, особенно и уникально. Правда, сейчас мы не думаем о том, что уже год не проигрываем – наша цель побеждать в каждом следующем матче, а не продлевать серию. Наш Новый год начнется в конце мая. Для нас дистанция измеряется в сезонах, а не в годах".

"Мы контролировали ход игры, действовали за линиями, между линиями, проводили контратаки – делали все, что хотели. Ребята действовали отлично. Отлично, что не позволили "Шеффилду" превратить этот поединок в зрелищный матч (улыбается)".

"Кейта травмировался на разминке, он вернулся в раздевалку перед стартовым свистком и хромал – у него что-то с пахом, пока нельзя сказать точно. С "Эвертоном" Наби не сыграет".

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ – в 20 матчах "красные" одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью (58 очков из 60 возможных). Следующий поединок подопечные Юргена сыграют на "Энфилде" с "Эвертоном" в Кубке Англии – встреча состоится 5 января.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Наби Кейта
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