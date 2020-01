"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?" Как Клопп напихал Робертсону и ТАА

В то время как сам немецкий менеджер "Ливерпуля" и другие тренеры английских клубов не перестают жаловаться касательно тяжелого графика для команд Премьер-лиги, левый и правый защитники "красных" решили задержаться на тренировочном занятии.

В Твиттере набирает популярность видео, где можно заметить, как Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд пытаются удержать мяч в воздухе в конце тренировки. За действиями игроков наблюдает тренер команды. Клопп не удержался и спросил у своих футболистов:

Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” ???? pic.twitter.com/qBdBvBrXa6