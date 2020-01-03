"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?" Как Клопп напихал Робертсону и ТАА

В то время как сам немецкий менеджер "Ливерпуля" и другие тренеры английских клубов не перестают жаловаться касательно тяжелого графика для команд Премьер-лиги, левый и правый защитники "красных" решили задержаться на тренировочном занятии.

Читайте также Трент Александер-Арнольд: Я всегда хотел стать легендой и капитаном Ливерпуля

В Твиттере набирает популярность видео, где можно заметить, как Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд пытаются удержать мяч в воздухе в конце тренировки. За действиями игроков наблюдает тренер команды. Клопп не удержался и спросил у своих футболистов:

"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?"

Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” ???? pic.twitter.com/qBdBvBrXa6 — issam (@issam_LFC) January 2, 2020

Трент и Эндрю не обратили внимания на замечание немца, продолжив трюкачества. "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ – в 20 матчах "красные" одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью (58 очков из 60 возможных).