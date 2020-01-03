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"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?" Как Клопп напихал Робертсону и ТАА

Англия
(1 голосов)

Крайние защитники "получили" от Юргена

"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?" Как Клопп напихал Робертсону и ТАА
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В то время как сам немецкий менеджер "Ливерпуля" и другие тренеры английских клубов не перестают жаловаться касательно тяжелого графика для команд Премьер-лиги, левый и правый защитники "красных" решили задержаться на тренировочном занятии.

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В Твиттере набирает популярность видео, где можно заметить, как Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд пытаются удержать мяч в воздухе в конце тренировки. За действиями игроков наблюдает тренер команды. Клопп не удержался и спросил у своих футболистов:

"Вы знаете, что у вас, идиотов, день восстановления, верно?"

Трент и Эндрю не обратили внимания на замечание немца, продолжив трюкачества. "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ – в 20 матчах "красные" одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью (58 очков из 60 возможных).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.01.2020 в 11:27
Мужики иногда и матом друг друга кроют и не ссорятся ... в чем новость?
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oda1979 (Запорожье)
03.01.2020 в 11:01
Не думаю, что клопп сильно огорчился..
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