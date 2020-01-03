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Астон Вилла теряет основного вратаря и форварда – у обоих повреждены крестообразные связки

Англия
(1 голосов)

Очень тяжелый вид травмы

Астон Вилла теряет основного вратаря и форварда – у обоих повреждены крестообразные связки
Новина українською

"Астон Вилла" одержала победу над "Бернли" (2:1) в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги, но потеряла двух футболистов из основной обоймы. Вратарь и форвард команды, Том Хитон и Уэсли Мораес соответственно, не смогли даже покинуть поле самостоятельно – обоих унесли на носилках.

Сейчас же пресс-служба "вилланов" сообщает, что футболисты пропустят остаток сезона из-за травм: и у Хитона, и у Уэсли были диагностированы повреждения крестообразных связок коленей.

Уэсли забил 6 мячей в 22 матчах в рамках всех турниров, а также успел получить вызов в сборную Бразилии, а Хитон защищал ворота "Астон Виллы" в 20 матчах текущего сезона.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Том Хитон Уэсли Мораес
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Источник:
Aston Villa

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