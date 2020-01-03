  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпулю разрешили выходить с нашивками клубных чемпионов мира в матчах Кубка Англии и ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпулю разрешили выходить с нашивками клубных чемпионов мира в матчах Кубка Англии и ЛЧ

Англия
(2 голосов)

Но не в АПЛ

Ливерпулю разрешили выходить с нашивками клубных чемпионов мира в матчах Кубка Англии и ЛЧ
Новина українською

"Ливерпуль" получил разрешение на игру нашивкой в честь победы на клубном чемпионате мира в матчах Кубка Англии, сообщает журналист Джеймс Пирс в "Твиттере".

Таким образом, красные сыграют с нашивкой в предстоящем матче с "Эвертоном", который состоится 5 января на "Энфилде". Также клуб имеет право использовать ее в Лиге чемпионов.

Единственным турниром, в котором "Ливерпуль" не может играть с нашивкой клубных чемпионов мира, остаётся английская Премьер-лига. Руководство лиги позволило мерсисайдцам выступить с ней только в одной встрече – с "Вулверхэмптоном" (29 декабря, 1:0) – и запретило делать это в остальных матчах первенства.

Напомним, в декабре прошлого года "Ливерпуль" впервые в своей истории завоевал титул клубного чемпиона мира, в финальном матче одолев "Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
artas@ (Львів)
03.01.2020 в 15:34
А Динамо і Шахтар з такими виходять?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...