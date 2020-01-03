Ливерпулю разрешили выходить с нашивками клубных чемпионов мира в матчах Кубка Англии и ЛЧ

"Ливерпуль" получил разрешение на игру нашивкой в честь победы на клубном чемпионате мира в матчах Кубка Англии, сообщает журналист Джеймс Пирс в "Твиттере".

Таким образом, красные сыграют с нашивкой в предстоящем матче с "Эвертоном", который состоится 5 января на "Энфилде". Также клуб имеет право использовать ее в Лиге чемпионов.

Единственным турниром, в котором "Ливерпуль" не может играть с нашивкой клубных чемпионов мира, остаётся английская Премьер-лига. Руководство лиги позволило мерсисайдцам выступить с ней только в одной встрече – с "Вулверхэмптоном" (29 декабря, 1:0) – и запретило делать это в остальных матчах первенства.

Напомним, в декабре прошлого года "Ливерпуль" впервые в своей истории завоевал титул клубного чемпиона мира, в финальном матче одолев "Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0.