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Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца

Англия
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В их числе и Клопп

Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца
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Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена претиндентов на звание лучшего тренера по итогам декабря 2019 года.

В число номинантов вошли три специалиста: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Уле-Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") и Найджел Пирсон ("Уотфорд").

В прошлом месяце "Ливерпуль" одержал победу во всех пяти матчах чемпионата Англии – с "Эвертоном" (5:2), "Борнмутом" (3:0), "Уотфордом" (2:0), "Лестер Сити" (4:0) и "Вулверхэмтоном" (1:0). "Манчестер Юнайтед" за этот период провёл семь встреч, победив "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Сити" (оба – 2:1), "Ньюкасл Юнайтед" (4:1) и "Бёрнли" (2:0), сыграв вничью с "Астон Виллой" (2:2) и "Эвертоном" (1:1) и проиграв "Уотфорду" (0:2). Что касается подопечных Пирсона, они после его назначения 7 декабря сыграли помимо команд Клоппа и Сульшера с "Кристал Пэлас" (0:0), "Шеффилд Юнайтед" (1:1) и "Астон Виллой" (3:0).

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В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Уотфорд Манчестер Юнайтед Найджел Пирсон
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