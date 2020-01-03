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Два игрока Астон Виллы выбыли на пол года из-за травм
Хитон пропустит Евро-2020
"Астон Вилла" потеряла двух игроков до конца сезона. Основной вратарь бирмингемцев Том Хитон и бомбардир Уэсли Мораес получили серьезные травмы, сообщает BBC.
Оба игрока повредили связки колена в матче 21-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1). На их восстановление потребуется не менее полугода.
Таким образом, 33-летний Хитон, являющийся резервным вратарем сборной Англии, пропустит Евро-2020.
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