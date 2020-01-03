Де Брюйне, Трент Александер-Арнольд и ещё шесть футболистов номинированы на приз лучшему игроку месяца

Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку в декабре 2019 года.

На премию были номинированы Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эмилиано Буэндия ("Норвич Сити"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Бен Фостер ("Уотфорд"), Дэнни Ингс ("Саутгемптон"), Адама Траоре ("Вулверхэмптон") и Джейми Варди ("Лестер Сити").

Александер-Арнольд в минувшем месяце принял участие в 5 матчах чемпионата Англии, в которых записал на свой счёт гол и 3 результативные передачи.

На счету Буэндии 2 паса в 7 встречах первенства. Калверт-Льюин в этот период провёл также 7 матчей и забил 4 мяча. В активе Де Брёйне 3 гола и 3 передачи в 6 встречах. Фостер в 6 матчах пропустил 5 мячей. Ингс принял участие в 6 встречах и отличился 5 голами. Траоре провёл 7 встреч, отметившись 2 мячами и результативным пасом. Варди же в 6 матчах забил 5 раз.