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Дринкуотер вернется в Челси, проведя за полгода аренды лишь один матч
Нужен ли он Лэмпарду?
Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер вернется в клуб. Последние полгода он играл за "Бернли" на правах аренды.
Своей игрой он не сумел впечатлить главного тренера, который лишь однажды выпустил англичанина на поле. Стоит сделать сноску, что порядка месяца он не играл из-за травмы.
По данным СМИ, надолго в составе "Челси" Дринкуотер не задержиться. В его аренде заинтересован турецкий гранд и лондонцы готовы согласиться его отпустить.
Действующий контракт Данни с "пенсионерами" расчитан до лета 2022 года.
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