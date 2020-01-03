  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити - Порт Вейл. Прогноз на матч Кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Порт Вейл. Прогноз на матч Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка Англии, который состоится 4 января, начало встречи в 19:31

Манчестер Сити - Порт Вейл. Прогноз на матч Кубка Англии
UA-Футбол
Новина українською

Не лучшее сейчас время для "горожан", рискует "Ман Сити" вообще остаться без трофеев в сезоне 2019/20. Поэтому Гвардиоле и компании выгодно подстраховаться и в таком турнире как Кубок Англии пройти как можно дальше, а весной, когда можно обозначить приоритеты, сосредоточиться на более важном. Очевидно, что несколько фронтов "Сити" в нынешнем состоянии не потянет, но обыграть представителя четвертого по силе дивизиона Англии дело чести, в обязательном порядке необходимо выходить в 1/16 финала и ждать следующего соперника. А далее дело выбора стратегии на сезон от Гвардиолы.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Ман Сити 19:31 Порт Вейл

Команда Джона Аски в этом розыгрыше Кубка уже прошла двух соперников – "Порт Вейл" обыграл "Челтнем Таун" (3:1) и "Милтон-Кинс Донс" (1:0). Интересно, что обе встречи для "храбрецов" (такое прозвище у команды из Барслема) состоялись в гостях, а также и третий поединок состоится вне родных стен.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

"Манчестер Сити" только с 1/32 финала начинает свой путь в Кубке. Но, напомним, что "горожане" действующий обладатель титула, который вряд ли согласится просто так сдать права на самый древний футбольный турнир Европы. Тут же отметим, что с "Порт Вейл" манчестерский клуб никогда ранее не встречался.

Главным успехом в истории "храбрецов" считается выход в полуфинал Кубка Англии в 1954 году. Так что есть определенные кубковые традиции у "Порт Вейла", хотя в прошлом сезоне "Сандерленд" выбил эту команду в первом же раунде соревнований – 2:1. Сейчас "Ман Сити" явный фаворит и вряд ли пропустит дальше подопечных Джона Аски, успехом для гостей будет хотя бы один забитый гол. Прогноз: победа хозяев 4:1.

1xbet
1.02
22.00
41.00
Сделать ставку
melbet
1.01
20.00
37.00
Сделать ставку
Parimatch
1.01
20.00
35.00
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Манчестер Сити Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...