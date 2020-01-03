Очередные проблемы Моуриньо: У Кейна диагностирован разрыв задней поверхности бедра

Плохие новости из Лондона - основной форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму. У него диагностирован разрыв мышц задней поверхности бедра.

Травма была получена в матче последнего тура против "Саутгемптона". Сроки восстановления футболиста пока что неизвестны. Моуриьно прокомментировал данную новость.

"Я не знаю, когда Гарри сможет вернуться. Думаю, что нас ждут не самые лучшие новости. Точных сроков восстановления нет, думаю, что это займет какое-то время", - заявил португалец.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч за клуб и сборну, в которых забил 27 голов.