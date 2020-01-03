  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Очередные проблемы Моуриньо: У Кейна диагностирован разрыв задней поверхности бедра
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередные проблемы Моуриньо: У Кейна диагностирован разрыв задней поверхности бедра

Англия
(1 голосов)

И кто теперь будет забивать?

Очередные проблемы Моуриньо: У Кейна диагностирован разрыв задней поверхности бедра
UA-Футбол
Новина українською

Плохие новости из Лондона - основной форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму. У него диагностирован разрыв мышц задней поверхности бедра.

Травма была получена в матче последнего тура против "Саутгемптона". Сроки восстановления футболиста пока что неизвестны. Моуриьно прокомментировал данную новость.

"Я не знаю, когда Гарри сможет вернуться. Думаю, что нас ждут не самые лучшие новости. Точных сроков восстановления нет, думаю, что это займет какое-то время", - заявил португалец.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч за клуб и сборну, в которых забил 27 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:41
Вот это настоящий удар по планам клуба. Упустили лондонцы пацана из Тамбова(сборной Нигерии), пусть теперь локти кусают
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...