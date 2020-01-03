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Гвардиола: Фернандиньо - один из лучших игроков Ман Сити в истории. Я бы хотел, чтобы он продлил контракт

Англия
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Бразилец заслужил услышать подобные слова в свой адрес

Гвардиола: Фернандиньо - один из лучших игроков Ман Сити в истории. Я бы хотел, чтобы он продлил контракт
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос возможного будущего Фернандиньо. Напомним, что у бразильца этим летом истекает контракт.

"Я бы очень хотел, чтобы он остался. Он отличный футболист и мне очень понравились три с половиной года, которые мы провели в одной команде.

Ему не нужно убеждать меня в своем высоком уровне - он сделал это в первый день. Он один из лучших игроков "Ман Сити" в истории", - приводит слова тренера ВВС.

Фернандиньо играет с "горожан" с лета 2013 года. Он провел в их футболке 295 матчей, в которых забил 28 голов.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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