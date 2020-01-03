Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии

В этом сезоне "Вулверхэмптон" встречался с "Ман Юнайтед" и отстоял достойную ничью 1:1. Более того, в четырех последних встречах с "волками" манкунианцы не могли разжиться победой – две ничьи и два поражения у "красных дьяволов". Еще в марте 2012-го "МЮ" смог обыграть "Вулверхэмптон", хотя не просто обыграть, а разгромить 5:0.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Вулверхэмптон 19:31 Манчестер Юнайтед

Команде Сульшера, возможно, лучше сосредоточиться на чемпионате Англии, "МЮ" все еще претендует на место в "зоне Лиги Чемпионов". Однако в последнем матче "Арсенал" оказался сильнее (0:2). Неудача в первом матче нового года, и пятое место АПЛ (как и перспектива подняться выше) теперь под угрозой.

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В Кубке Англии 2018/19 "Ман Юнайтед" дошло до четвертьфинала, а выбили их из турнира именно "волки". В очень напряженном противостоянии "Вулверхэмптон" вырвал победу 2:1. Голы на счету Хименеса и Жоты, а у "МЮ" отличился с пенальти Рашфорд. Правда, далеко подопечные Нуну Санту не зашли, уже в полуфинале их остановил "Уотфорд" (3:2 - в дополнительное время).

Неудачно начали новый 2020-й год и "волки" - поражение от "Уотфорда" (0:1), последний раз "Вулверхэмптон" обыгрывал другую манчестерскую команду – "Сити" (3:2 - 27 декабря). Очень серьезный соперник у "красных дьяволов" на этой ранней стадии Кубка, шансы соперников примерно равны, скорее всего, преимущество у победителя будет всего в один мяч в очень сложном противостоянии. Прогноз: победа МЮ 2:1.