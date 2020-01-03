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МЮ хочет подписать Тони Крооса, если Реал договорится с Погба

Англия
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Обмен полузащитниками между топ клубами

МЮ хочет подписать Тони Крооса, если Реал договорится с Погба
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" готовится к уходу Поля Погба. По данным The Sun, есть вероятность, что данное событие произойдет уже в январе.

Главный претендент - мадридский "Реал". Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть футболиста в своей команды. Однако и "дьяволы" хотят получить выгоду.

Им интересен Тони Кроос. Они пытались подписать немецкого футболиста несколько лет назад, но "сливочные" решили отказать. Теперь же вероятность обмена игроками достаточно высока.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен, за которым "Реал" также вел охоту, может перейти в "Интер".

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В статье: Тони Кроос Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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