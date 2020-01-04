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Ляпорт провёл первую тренировку в составе первой команды с августа

Англия
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Лучший оборонец "горожан" близок к возвращению

Ляпорт провёл первую тренировку в составе первой команды с августа
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о сроках возвращения Эмерика Ляпорта.

"Вчера он впервые тренировался с первой командой на протяжении 10 минут и еще 15 минут сегодня. Он идет на поправку. Он хорошо себя чувствует. Думаю, на следующей неделе он целиком проведет полноценную тренировку.

Вы думаете о том, к какому матчу он может вернуться, но я не знаю. Это определит его самочувствие. Он отсутствовал несколько месяцев. Важно, что за эти месяцы он не сделал шага назад", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Эмерик Лапорт
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