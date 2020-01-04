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Анчелотти: Мог возглавить Ливерпуль вместо Клоппа
В итоге Карло возглавил другой мерсисайдский клуб
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что он мог бы оказаться на месте Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
"После периода в "Реале" у меня был разговор с владельцами "Ливерпуля". Они искали нового тренера, но я думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена. Клопп великолепно справляется со своей работой в "Ливерпуле". Он молодец.
Когда есть две команды из одного города, обычно между ними непримиримое соперничество. Так было в Милане и Риме, когда я работал там. Я знаю, какой восторг испытывают болельщики от победы над своим злейшим врагом.
Я знаю, как сильно болельщики "Эвертона" хотели бы этого. У нас всех одна мечта — победить "Ливерпуль" на "Энфилде". Это мечта и возможность, поэтому мы постараемся", — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.
"Ливерпуль" примет "Эвертон" в рамках 3-го раунда Кубка Англии завтра. Игра начнется в 18:00.