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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 04.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Молине
"Ман Юнайтед" лишь формально может считаться фаворитом кубковой встречи с "Вулверхэмптоном". На сегодняшний день у Сульшера нет двух равноценных составов, много травмированных и игроков, которые не в форме, а основным составом в 1/32 финала Кубка Англии с "волками" играть нерационально. Поэтому у хозяев встречи появляются хорошие шансы выбить манкунианцев из турнира, как случилось в прошлом сезоне.
Подробнее о матче Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед читайте в отдельном материале.
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Вулверхэмптон 19:31 Манчестер Юнайтед
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>
Телетрансляция матча на канале Setanta