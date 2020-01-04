  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 04.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Молине

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

"Ман Юнайтед" лишь формально может считаться фаворитом кубковой встречи с "Вулверхэмптоном". На сегодняшний день у Сульшера нет двух равноценных составов, много травмированных и игроков, которые не в форме, а основным составом в 1/32 финала Кубка Англии с "волками" играть нерационально. Поэтому у хозяев встречи появляются хорошие шансы выбить манкунианцев из турнира, как случилось в прошлом сезоне.

Подробнее о матче Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Вулверхэмптон 19:31 Манчестер Юнайтед

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>

Телетрансляция матча на канале Setanta

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...