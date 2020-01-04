Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ман Юнайтед" лишь формально может считаться фаворитом кубковой встречи с "Вулверхэмптоном". На сегодняшний день у Сульшера нет двух равноценных составов, много травмированных и игроков, которые не в форме, а основным составом в 1/32 финала Кубка Англии с "волками" играть нерационально. Поэтому у хозяев встречи появляются хорошие шансы выбить манкунианцев из турнира, как случилось в прошлом сезоне.

Подробнее о матче Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед читайте в отдельном материале.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Вулверхэмптон 19:31 Манчестер Юнайтед

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