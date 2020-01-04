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Рио Фердинанд: В нынешнем Ливерпуле только Милнер побеждал в АПЛ

Англия
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Англичанин высказался насчет "Ливерпуля"

Рио Фердинанд: В нынешнем Ливерпуле только Милнер побеждал в АПЛ
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет возможного чемпионства "Ливерпуля".

"Когда я приходил в "МЮ" в 2002 году, клуб уже привык выигрывать АПЛ. Я смотрел на таких людей, как Райан Гиггз, который уже выиграл пять или шесть Премьер-лиг, прежде чем я там оказался.

В "Ливерпуле" же есть только Джеймс Милнер, который выигрывал золотые медали АПЛ. Игроки будут равняться на него, но им нужно слушать своего тренера, поскольку футболистам не стоит увлекаться", – поделился Фердинанд.

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В статье: Джеймс Милнер Рио Фердинанд АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
liverpoolecho
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