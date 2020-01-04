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Рио Фердинанд: В нынешнем Ливерпуле только Милнер побеждал в АПЛ
Англичанин высказался насчет "Ливерпуля"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями насчет возможного чемпионства "Ливерпуля".
"Когда я приходил в "МЮ" в 2002 году, клуб уже привык выигрывать АПЛ. Я смотрел на таких людей, как Райан Гиггз, который уже выиграл пять или шесть Премьер-лиг, прежде чем я там оказался.
В "Ливерпуле" же есть только Джеймс Милнер, который выигрывал золотые медали АПЛ. Игроки будут равняться на него, но им нужно слушать своего тренера, поскольку футболистам не стоит увлекаться", – поделился Фердинанд.
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Источник:liverpoolecho
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