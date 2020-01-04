Адриан: Игроки Ливерпуля люди, а не машины, но у нас менталитет победителей

Голкипер "Ливерпуля" Адриан прокомментировал выступления и результаты команды в нынешнем сезоне.

"Футболисты "Ливерпуля" люди, а не машины, но сейчас у нас менталитет победителей. Игроки работают вместе уже несколько лет. Когда Юрген Клопп пришел в клуб, он начал делать много хороших вещей. С момента победы в Лиге чемпионов наш менталитет сделал команду сильнее.

Поражение в финале ЛЧ-2018 было очень болезненным, однако через год мы вернулись и завоевали этот трофей, а потом выиграли Суперкубок Европы и клубный ЧМ. Сейчас прекрасные времена, нужно ими наслаждаться, однако не витать в облаках. Мы знаем, что до конца сезона еще далеко.

Очевидно, мы хотим выиграть новый трофей, идти дальше по турнирной сетке ЛЧ и хорошо начать выступление в Кубке Англии. Впереди много соревнований, и важно оставаться едиными, как хорошая семья, и за все бороться. Мы хотим биться за победу в каждом матче, что нам предстоит", – поделился Адриан.