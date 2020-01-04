Помощник Лэмпарда в Челси: Фрэнк спокоен, но может отвесить пинка футболисту, если надо

Джоди Моррис, ассистент главного тренера лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда поделился мыслями об взаимоотношениях наставника с игроками.

"У нас с Лэмпардом разные характеры, но определенно были моменты, когда он на сто процентов отыгрывал "плохого полицейского".

Думаю, бывают моменты, когда некоторые вещи должны быть сказаны, и в 99 процентах случаев именно он их говорит. Нужно индивидуально подходить к каждому футболисту и продумывать, как себя вести с игроками, и тренер так и поступает. У него близкие отношения с некоторыми из них.

Но если нужно отвесить пинка под зад кому-то из футболистов, он без проблем это сделает", – поделился Джоди Моррис.