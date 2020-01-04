Гари Линекер: С огромным уважением отношусь к Фергюсону, но Гвардиола изменил АПЛ

Экс-форвард национальной сборной Англии, а ныне эксперт BBC Гари Линекер сравнил достижение и влияние Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолы.

"С огромным уважением отношусь к достижениям сэра Алекса, и, разумеется, он самый успешный тренер.

Но Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой – к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно", – поделился Гари Линекер в твиттере.