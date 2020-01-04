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Гари Линекер: С огромным уважением отношусь к Фергюсону, но Гвардиола изменил АПЛ
Англичанин сравнил влияние шотландца и испанца
Экс-форвард национальной сборной Англии, а ныне эксперт BBC Гари Линекер сравнил достижение и влияние Алекса Фергюсона и Пепа Гвардиолы.
"С огромным уважением отношусь к достижениям сэра Алекса, и, разумеется, он самый успешный тренер.
Но Гвардиола изменил то, как мы играем в футбол и думаем о нем. От нашей одержимости прямолинейной игрой – к тотальному футболу. А говорили, что это невозможно", – поделился Гари Линекер в твиттере.
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Источник:Twitter Gary Lineker
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